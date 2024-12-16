Українські захисники знищили ДРГ, яку росіяни назвали "проривом у Сумській області", - ССО

Зазначається, що диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) противника намагалася проникнути через кордон України, однак була вчасно виявлена операторами Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Завдяки професійній роботі дронів та ретельному відстеженню маршруту противника, українські військові завдали значних втрат російським диверсантам.

Повідомляється, що вцілілі окупанти були змушені тікати на російський бік кордону.

"Але оператори ССО наздогнали їх та ліквідували", - заявили українські військові.

Ситуація у Сумській області

Оперативна ситуація у Сумській області залишається складною через інтенсивні обстріли та постійну загрозу диверсій з боку російських військ.

Прикордонні райони області продовжують зазнавати ворожих атак, включаючи артилерійські обстріли та удари дронами.

У Сумській ОВА повідомляють, що ситуація в регіоні контрольована, попри заяви російських пропагандистів.

Нагадаємо, що 10 грудня, коли в РФ заявили про нібито "прорив кордону", в ОВА попередили, що це фейк.