Правительство ввело единый стандарт ВЛК во всех силах обороны

Кабинет министров Украины унормировал работу военно-врачебных комиссий для всех силовых структур. Военные и правоохранители и пограничники будут пользоваться единым стандартом медосмотров.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Telegram .

По ее словам, действие правил военно-врачебной экспертизы ВСУ теперь будет распространяться на СБУ, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и Управление госохраны.

"Все они будут пользоваться единым Перечнем болезней для определения пригодности к службе", - пояснила она.

По ее словам, медосмотры для военных этих органов будут проводиться в собственных медучреждениях, а если их нет - в гражданских больницах по договорам.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, изменения также предусматривают усовершенствование порядка определения причинной связи заболеваний и ранений, а также потребности в лечении, протезировании или отпуске для восстановления.

Кроме того, правительство утвердило экспериментальный проект для военных и правоохранителей, которые длительное время лечатся за рубежом 1(2 месяцев и больше) . Он позволяет проходить военно-врачебную экспертизу дистанционно с использованием электронных коммуникаций, что особенно важно для тех, кто не может прибыть в комиссию в Украине.