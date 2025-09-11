Украинские защитники смогут проходить ВВК дистанционно: кого касается решение правительства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Кого касается решение

Механизм заработает для защитников, которые находятся на лечении за рубежом более 12 месяцев и не могут прибыть на ВВК в Украину. Он распространяется на все составляющие Сил обороны и безопасности, включая служащих гражданской защиты и полиции, пострадавших в результате войны.

Дистанционная ВВК работает следующим образом:

военный или его представитель подает копии медицинских документов зарубежного медучреждения к командиру части;

документы должны быть переведены на украинский язык и содержать диагноз по МКБ-10 или МКБ-11;

командир передает их в ВВК;

комиссия рассматривает пакет документов в течение 10 дней и принимает решение о пригодности или непригодности к службе.

Справку с результатом ВВК направляют в воинскую часть. Повторного медосмотра после возвращения в Украину не требуется.

Какие заболевания подпадают под дистанционное прохождение

Постановление правительства предусматривает перечень диагнозов, среди которых:

онкологические заболевания;

болезни глаза;

тяжелые травмы головы, шеи, позвоночника, спинного мозга и нервов;

травмы внутренних органов и конечностей;

термические и химические ожоги.

В Минобороны отмечают, что цель проекта - упростить процедуру прохождения ВВК для раненых и больных военных, которые продолжают лечение за пределами Украины.