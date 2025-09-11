Украинские защитники смогут проходить ВВК дистанционно: кого касается решение правительства
Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по запуску экспериментального проекта, который позволит военнослужащим проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Кого касается решение
Механизм заработает для защитников, которые находятся на лечении за рубежом более 12 месяцев и не могут прибыть на ВВК в Украину. Он распространяется на все составляющие Сил обороны и безопасности, включая служащих гражданской защиты и полиции, пострадавших в результате войны.
Дистанционная ВВК работает следующим образом:
- военный или его представитель подает копии медицинских документов зарубежного медучреждения к командиру части;
- документы должны быть переведены на украинский язык и содержать диагноз по МКБ-10 или МКБ-11;
- командир передает их в ВВК;
- комиссия рассматривает пакет документов в течение 10 дней и принимает решение о пригодности или непригодности к службе.
Справку с результатом ВВК направляют в воинскую часть. Повторного медосмотра после возвращения в Украину не требуется.
Какие заболевания подпадают под дистанционное прохождение
Постановление правительства предусматривает перечень диагнозов, среди которых:
- онкологические заболевания;
- болезни глаза;
- тяжелые травмы головы, шеи, позвоночника, спинного мозга и нервов;
- травмы внутренних органов и конечностей;
- термические и химические ожоги.
В Минобороны отмечают, что цель проекта - упростить процедуру прохождения ВВК для раненых и больных военных, которые продолжают лечение за пределами Украины.
Напомним, правительство унормировало работу военно-врачебных комиссий для всех силовых структур, введя единый стандарт медосмотров. Военные, пограничники, нацгвардейцы и сотрудники спецслужб теперь будут проходить медицинскую экспертизу по одному "Расписанию болезней".
РБК-Украина также писало, что Минобороны пояснило, что военнообязанных с отсрочкой или бронированием не направляют на военно-врачебную комиссию. Исключения касаются тех, кто идет на контракт, имеет статус ограниченно годного без повторного осмотра или добровольно хочет пройти ВВК.