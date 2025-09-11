Українські захисники зможуть проходити ВЛК дистанційно: кого стосується рішення уряду
Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо запуску експериментального проєкту, який дозволить військовослужбовцям проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Кого стосується рішення
Механізм запрацює для захисників, які перебувають на лікуванні за кордоном понад 12 місяців і не можуть прибути на ВЛК в Україну. Він поширюється на всі складові Сил оборони та безпеки, включно зі службовцями цивільного захисту та поліції, які постраждали внаслідок війни.
Дистанційна ВЛК працює таким чином:
- військовий або його представник подає копії медичних документів закордонного медзакладу до командира частини;
- документи мають бути перекладені українською та містити діагноз за МКХ-10 чи МКХ-11;
- командир передає їх у ВЛК;
- комісія розглядає пакет документів упродовж 10 днів і ухвалює рішення про придатність чи непридатність до служби.
Довідку з результатом ВЛК надсилають до військової частини. Повторного медогляду після повернення в Україну не потрібно.
Які захворювання підпадають під дистанційне проходження
Постанова уряду передбачає перелік діагнозів, серед яких:
- онкологічні захворювання;
- хвороби ока;
- тяжкі травми голови, шиї, хребта, спинного мозку та нервів;
- травми внутрішніх органів і кінцівок;
- термічні та хімічні опіки.
У Міноборони зазначають, що мета проєкту - спростити процедуру проходження ВЛК для поранених і хворих військових, які продовжують лікування за межами України.
Нагадаємо, уряд унормував роботу військово-лікарських комісій для всіх силових структур, запровадивши єдиний стандарт медоглядів. Військові, прикордонники, нацгвардійці та співробітники спецслужб тепер проходитимуть медичну експертизу за одним "Розкладом хвороб".
РБК-Україна також писало, що Міноборони пояснило, що військовозобов’язаних із відстрочкою або бронюванням не направляють на військово-лікарську комісію. Винятки стосуються тих, хто йде на контракт, має статус обмежено придатного без повторного огляду чи добровільно хоче пройти ВЛК.