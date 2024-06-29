Украинские защитники сбили 10 "Шахедов": где работала ПВО

Удар по Днепру

Ночью, 28 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате атаки была повреждена многоэтажка - частично разрушены верхние этажи дома.

По состоянию на утро известно об одном погибшем и 12 пострадавших в результате атаки. Спасен один человек, среди пострадавших есть ребенок.

На месте попадания ракеты продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось, что жертв в Днепре может быть больше.

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