Українські захисники збили 10 "Шахедів": де працювала ППО

Удар по Дніпру

Вночі, 28 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка - частково зруйновано верхні поверхи будинку.

Станом на ранок відомо про одного загиблого та 12 постраждалих внаслідок атаки. Врятовано одну людину, серед постраждалих є дитина.

На місці влучання ракети тривають пошуково-рятувальні роботи. Раніше повідомлялося, що жертв у Дніпрі може бути більше.

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