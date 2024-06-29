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Українські захисники збили 10 "Шахедів": де працювала ППО

Фото: сили ППО вночі збили 10 "Шахедів" (РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 29 червня запустили по Україні 10 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Росія запустила 10 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ. Ворожі дрони збивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ.

ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Всі "Шахеди" було знищено.

 

Удар по Дніпру

Вночі, 28 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка - частково зруйновано верхні поверхи будинку.

Станом на ранок відомо про одного загиблого та 12 постраждалих внаслідок атаки. Врятовано одну людину, серед постраждалих є дитина.

На місці влучання ракети тривають пошуково-рятувальні роботи. Раніше повідомлялося, що жертв у Дніпрі може бути більше.

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