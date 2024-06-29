Українські захисники збили 10 "Шахедів": де працювала ППО

Російські окупанти в ніч на 29 червня запустили по Україні 10 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
Росія запустила 10 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ. Ворожі дрони збивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ.
ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Всі "Шахеди" було знищено.
Вночі, 28 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка - частково зруйновано верхні поверхи будинку.
Станом на ранок відомо про одного загиблого та 12 постраждалих внаслідок атаки. Врятовано одну людину, серед постраждалих є дитина.
На місці влучання ракети тривають пошуково-рятувальні роботи. Раніше повідомлялося, що жертв у Дніпрі може бути більше.
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