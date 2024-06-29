В Днепре спасательная операция продолжается: что известно на утро (фото)
На месте обстрела в Днепре продолжается спасательная операция. На утро, 29 июня известно об одном погибшем и 12 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Днепр: продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной вражеским ракетным ударом многоэтажке. По состоянию на утро 29 июня погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них - 1 ребенок. Спасены 2 человека", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи, повреждены 11 автомобилей.
"Ликвидирован пожар на площади 150 кв. м. Вывезено 190 тонн строительного мусора. К проведению работ от ГСЧС привлечены более 100 спасателей и 35 единиц техники", - добавили в ведомстве.
Обстрел Днепра
28 июня в Днепре прогремели взрывы. Почти сразу стало известно про то, что оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке, появились данные о пострадавших.
Изначально президент Владимир Зеленский заявлял про трех пострадавших. Потом число раненых начало расти. По последним данным один человек погиб, еще 12, в том числе 7-месячный ребенок и беременная, пострадали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.