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ВСУ уничтожили "Солнцепек" россиян на левобережье Херсонской области (видео)

Херсон, Суббота 18 ноября 2023 14:42
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ВСУ уничтожили "Солнцепек" россиян на левобережье Херсонской области (видео) Фото: ВСУ уничтожили "Солнцепек" россиян на левобережье Херсонской области (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные проводят успешные операции на левобережье Херсонской области, где закрепились на нескольких плацдармах. В частности, им удалось уничтожить российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) "Солнцепек".

Видео уничтожения техники оккупантов выложил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Левый берег Херсонской области. Был российский "Солнцепек", а теперь нет", - написал он.

Ситуация на Херсонском направлении

17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, который до сих пор остается захваченным Россией с февраля 2022 года. Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах. В частности недавно сообщалось, что оттеснения со стороны наших военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья. При этом, 13 ноября в Минобороны РФ заявляли о перегруппировке войск в Херсонской области.

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