ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские защитники показали, как уничтожили российского "терминатора на гусеницах"

Украина, Воскресенье 21 сентября 2025 13:21
UA EN RU
Украинские защитники показали, как уничтожили российского "терминатора на гусеницах" Фото: украинские воины уничтожили ИМР-3М россиян (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские дронщики эффектно уничтожили вражеский наступательный путепрокладчик ИМР-3М. Это редкая и важная для наступления машина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412 полк Nemesis Сил беспилотных систем.

Как объяснили защитники, ИМР-3М - это инженерная машина разграждения. Она предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления.

Фактически это бульдозер, который прокладывает путь через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет инженерные работы.

Сами россияне называют ИМР-3М "терминатором на гусеницах", потому что он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет. Также машина может самостоятельно преодолевать минные поля.

Военные уточнили, что с 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последняя - более года назад.

Потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 1 101 610 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили уже 11 193 танка, 23 280 бронированных машин, почти 33 тысячи артиллерийских систем и тому подобное.

Также в ГУР сообщили, что спецназовцы поразили три российских вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС 55Ж6У "Небо-У" во временно оккупированном Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Дрони
Новости
Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму
Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город