Украинские защитники нанесли серию ударов по "норам" захватчиков на Запорожском направлении (видео)

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, по данным Генштаба потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составляли 1100 оккупантов.

Также накануне сообщалось, что украинские защитники уничтожили БМП захватчиков в Харьковском направлении.

Накануне украинские пограничники показали серию ударов по технике захватчиков на Северном направлении.

Также урон врагу нанесли и украинские разведчики, которым удалось нанести серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков на Харьковском направлении.

Сегодня мы рассказывали о том, как ССО Украины нанесли серию сокрушительных ударов по позициям оккупантов на Херсонском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.