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Украинские защитники нанесли серию ударов по "норам" захватчиков на Запорожском направлении (видео)

Фото: ГПСУ нанесла удары по норам окупантов на Запорожском направлении (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники провели серию ударов по позициям захватчиков дронами в Запорожском направлении. Результаты работы защитники обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram.

Как отмечают в Государственной пограничной службе Украины, четыре позиции захватчиков в Запорожском направлении успешно поразили беспилотники.

"И, кстати, дверь закрывать не мешало бы!", - иронизируют в ГПСУ.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, по данным Генштаба потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составляли 1100 оккупантов.

Также накануне сообщалось, что украинские защитники уничтожили БМП захватчиков в Харьковском направлении.

Накануне украинские пограничники показали серию ударов по технике захватчиков на Северном направлении.

Также урон врагу нанесли и украинские разведчики, которым удалось нанести серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков на Харьковском направлении.

Сегодня мы рассказывали о том, как ССО Украины нанесли серию сокрушительных ударов по позициям оккупантов на Херсонском направлении.

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