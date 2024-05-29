Украинские защитники уничтожили БМП оккупантов на Харьковском направлении (видео)
Украинские защитники уничтожили вражескую БМП в Харьковском направлении. Соответствующее видео разместили в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.
Как отмечается в сообщении, на видео показана работа подразделения "Перун" 42 ОМБр.
Согласно ему, дрон обнаружил и нанес удар по одной из боевых пехотных машин российских захватчиков, которая двигалась по полевой дороге вдоль лесополосы в Харьковской области.
Оккупанты, заметив угрозу, успели покинуть БМП, однако сама техника была поражена украинскими защитниками.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Недавно мы сообщали, что спецназовцы Службы безопасности Украины на протяжении недели по всем направлениям уничтожили 272 российских кафиров и более 200 единиц военной техники врага.
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине за минувшие сутки потери России в войне в Украине составили 1300 оккупантов.
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