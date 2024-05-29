ua en ru
Ср, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские защитники уничтожили БМП оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Харьковская область, Среда 29 мая 2024 12:10
UA EN RU
Украинские защитники уничтожили БМП оккупантов на Харьковском направлении (видео) фото: украинские защитники уничтожили вражескую БМП на Харьковском направлении (иллюстративное фото mil.ru)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники уничтожили вражескую БМП в Харьковском направлении. Соответствующее видео разместили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

Как отмечается в сообщении, на видео показана работа подразделения "Перун" 42 ОМБр.

Согласно ему, дрон обнаружил и нанес удар по одной из боевых пехотных машин российских захватчиков, которая двигалась по полевой дороге вдоль лесополосы в Харьковской области.

Оккупанты, заметив угрозу, успели покинуть БМП, однако сама техника была поражена украинскими защитниками.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Недавно мы сообщали, что спецназовцы Службы безопасности Украины на протяжении недели по всем направлениям уничтожили 272 российских кафиров и более 200 единиц военной техники врага.

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине за минувшие сутки потери России в войне в Украине составили 1300 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
DAILY
Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы