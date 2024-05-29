Украинские защитники уничтожили БМП оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Украинские защитники уничтожили вражескую БМП в Харьковском направлении. Соответствующее видео разместили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

Как отмечается в сообщении, на видео показана работа подразделения "Перун" 42 ОМБр. Согласно ему, дрон обнаружил и нанес удар по одной из боевых пехотных машин российских захватчиков, которая двигалась по полевой дороге вдоль лесополосы в Харьковской области. Оккупанты, заметив угрозу, успели покинуть БМП, однако сама техника была поражена украинскими защитниками.