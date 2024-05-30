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Українські захисники нанесли серію ударів по "норах" загарбників на Запорізькому напрямку (відео)

Фото: ДПСУ нанесла ударів по норах окупантів на Запорізькому напрямку (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники провели серію ударів по позиціях загарбників дронами на Запорізькому напрямку. Результати роботи захисники оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначають у Державній прикордонній службі України, чотири позиції загарбників на Запорізькому напрямку успішно вразили безпілотники.

"І, до речі, двері зачиняти не завадило б!", - іронізують у ДПСУ.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, за даними Генштабу втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1100 окупантів.

Також напередодні повідомлялось, що українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

Напередодні українські прикордонники показали серію ударів по техніці загарбників на Північному напрямку.

Також втрат ворогу завдали і українські розвідники, яким вдалось нанести серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Сьогодні ми розповідали про те, як ССО України нанесли серію нищівних ударів по позиціях окупантів на Херсонському напрямку.

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ЗапоріжжяДПСУВійна Росії проти України