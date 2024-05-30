Українські захисники нанесли серію ударів по "норах" загарбників на Запорізькому напрямку (відео)

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, за даними Генштабу втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1100 окупантів.

Також напередодні повідомлялось, що українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

Напередодні українські прикордонники показали серію ударів по техніці загарбників на Північному напрямку.

Також втрат ворогу завдали і українські розвідники, яким вдалось нанести серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Сьогодні ми розповідали про те, як ССО України нанесли серію нищівних ударів по позиціях окупантів на Херсонському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.