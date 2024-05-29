Еще 1300 захватчиков и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 28 на 29 мая, составили 1300 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял свыше 505 тысяч солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 33 боевые бронированные машины (ББМ) и 37 артиллерийских систем.