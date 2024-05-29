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Еще 1300 захватчиков и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Среда 29 мая 2024 08:04
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Еще 1300 захватчиков и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Силы обороны за сутки ликвидировали 1300 захватчиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 28 на 29 мая, составили 1300 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял свыше 505 тысяч солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 33 боевые бронированные машины (ББМ) и 37 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 505 100 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков - 7700 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 14 891 (+33) ед;
  • артиллерийских систем - 13 066 (+37) ед;
  • РСЗО - 1087 (+2) ед;
  • средства ПВО - 815 ед;
  • самолетов - 357 (+1) ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 510 (+28) ед;
  • крылатых ракет - 2222 ед;
  • кораблей/катеров - 27 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 796 (+56) ед;
  • специальной техники - 2142 (+20) ед.

Еще 1300 захватчиков и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили 13 из 14 запущенных по Украине дронов типа "Шахед".

По данным ISW, Силы обороны имели успех на Харьковском направлении.

Тем временем россияне обстреливают Волчанск термобарическими боеприпасами.

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