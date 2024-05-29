Пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике окупантов (видео)

Украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике оккупанта на Северном направлении. Соответствующее видео разместили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram .

"Наши бойцы заметили оккупантов, которые на севере обустраивали новые позиции у украинской границы. Захватчики чувствовали себя довольно безопасно, но дроны пограничников доставили им взрывные "сюрпризы", - отметили в ГПСУ.

Как отмечают в сообщении, пограничники уничтожили вражескую технику дронами-камикадзе.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Как сообщалось ранее, спецназовцы СБУ в течение недели по всем направлениям уничтожили 272 российских кафиров и более 200 единиц военной техники оккупантов.

Также по данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили 1300 оккупантов.

В частности, сегодня мы рассказывали, как украинские защитники уничтожили БМП захватчиков на Харьковском направлении.

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