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Ветераны войны могут бесплатно пройти ІТ-курсы: как записаться

Украина, Четверг 11 января 2024 19:30
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Ветераны войны могут бесплатно пройти ІТ-курсы: как записаться Фото: Ветераны войны могут бесплатно пройти ИТ-курсы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ветераны войны в Украине могут бесплатно пройти ІТ-курсы и овладеть новой профессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский ветеранский фонд и Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным министерства, обучение возможно как в группах, так и в формате индивидуальных занятий с ментором.

Ветераны смогут изучить или повысить уровень владения навыками:

  • языков верстки и программирования;
  • разработки веб-сайтов и приложений;
  • создания клиент-серверных приложений;
  • написания баз данных.

Кроме этого, курс поможет в написании проектов и подготовке к прохождению квалификационных тестов.

Присоединиться к регистрации можно по ссылке.

Напомним, недавно мы сообщали, что Кабинет Министров Украины изменил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

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