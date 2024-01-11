Ветераны войны могут бесплатно пройти ІТ-курсы: как записаться

Ветераны войны в Украине могут бесплатно пройти ІТ-курсы и овладеть новой профессией.

По данным министерства, обучение возможно как в группах, так и в формате индивидуальных занятий с ментором.

Ветераны смогут изучить или повысить уровень владения навыками:

языков верстки и программирования;

разработки веб-сайтов и приложений;

создания клиент-серверных приложений;

написания баз данных.

Кроме этого, курс поможет в написании проектов и подготовке к прохождению квалификационных тестов.

Присоединиться к регистрации можно по ссылке.

Напомним, недавно мы сообщали, что Кабинет Министров Украины изменил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

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