Украинские защитники массово атаковали позиции захватчиков на Херсонском направлении (видео)

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

По данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили 1100 оккупантов.

Также накануне сообщалось, что украинские защитники уничтожили БМП захватчиков в Харьковском направлении.

Кроме того, украинские пограничники нанесли серию ударов по технике захватчиков Северному направлению.

Показали результаты своей работы на Харьковском направлении и украинские разведчики, которым удалось нанести серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков.

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