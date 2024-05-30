Українські захисники масово атакували позиції загарбників на Херсонському напрямку (відео)

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

За даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1100 окупантів.

Також напередодні повідомлялось, що українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

Крім того, українські прикордонники нанесли серію ударів по техніці загарбників на Північному напрямку.

Показали результати своєї роботи на Харківському напрямку і українські розвідники, яким вдалось нанести серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників.

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