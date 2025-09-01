RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украинские воины освободили от россиян Новоэкономическое Донецкой области (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ освободили от россиян поселок под Покровском (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономическое. Он находится под Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

"Штурмовые группы полка "Скеля" освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области. Две недели понадобились, чтобы постепенно, шаг за шагом пройти каждую улицу", - сказано в видео, которое обнародовал Генштаб. 

Как уточнили в Генштабе, 31 августа в центре населенного пункта украинские воины подняли флаг Украины. 

Фото: Новоэкономическое на карте (скриншот)

Также поднятие флага в центре Новоэкономического подтвердили в своем обращении и сами бойцы отдельного штурмового полка "Скеля". 

К слову, только вчера, 31 августа, стало известно, что российские оккупанты расстреляли мирного жителя в поселке Новоэкономическое. Вероятно, инцидент произошел 28 августа. 

Новоэкономическое

Новоэкономическое - поселок городского типа в Покровском районе Донецкой области, расположен на реке Казенный Торець, примерно в 50 км от временно оккупированного Донецка и в 12 км от железнодорожной станции Покровск.

Успехи украинских воинов

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники достигли "очень-очень положительных результатов" на Донбассе.

По его словам, россиян ожидают хорошие "сюрпризы".

При этом 26 августа главнокомандующий ВСУ рассказал, что в приграничных районах Сумской и Харьковской областей "есть положительные тенденции".

Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьПокровскВойна в Украине