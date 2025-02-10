ВСУ продвинулись возле Волчанска и в Курской области, РФ давит на 3 направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины продвинулись в Курской области на юго-восток от Суджи, и вблизи Волчанска Харьковской области. При этом фиксируется продвижение российских оккупантов возле Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области. Геолокационные кадры от 9 февраля показывают, что ВСУ продвинулись вдоль трассы 38K-028 Суджа - Обоянь на юго-запад от Русской Конопельки.

Российские источники ISW утверждали, что ВСУ осуществили механизированные атаки к юго-востоку от Суджи в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.

Также российские источники рассказывали, что войска РФ контратаковали на северо-запад от Суджи в районе Свердликова и Никольского, на север от Суджи в районе Малой Локни и на юго-восток от Суджи в районе Черкасской Конопельки.

Российские "военкоры" продолжали делать противоречивые заявления о ситуации в Черкасской Конопельке и Фанасеевке (оба к юго-востоку от Суджи).

Некоторые блогеры утверждали, что путинские войска частично или полностью оттеснили ВСУ из Черкасской Конопельки и Фанасеевки, тогда как другие утверждали, что войска РФ не смогли продвинуться во время атак в этом районе.

Другой "военкор" утверждал, что ВСУ больше не находятся в полосах возле Уланок (к юго-востоку от Суджи).

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Волчанска в Харьковской области. Опубликованные 8 февраля геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись на Волчанский агрегатный завод в центре города.

Российские оккупанты продолжали наступательные операции вблизи Волчанска 8 и 9 февраля.

Российский блогер заявил, что в окрестностях Липцев действуют российские диверсионно-разведывательные группы.

Операция РФ №2 - Луганская область

9 февраля российские захватчики продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись. 8 и 9 февраля войска РФ наступали к востоку от Купянска в районе Петропавловки.

9 февраля войска РФ продолжали наступление на направлении Борового, но также не продвинулись. Российские оккупанты наступали возле Богуславки, Загрызово, Зеленого Гая и Новосергиевки 8 и 9 февраля.

9 февраля войска РФ продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. Российские захватчики наступали 8 и 9 февраля в районе Ямполевки, Ивановки и Новолюбовки, в направлении Нового и в районе Торского.

Российский "военкор" рассказывал, что путинские войска проводят разведку вблизи Колодезей (к северо-востоку от Лимана), чтобы выявить слабые места в украинской обороне. Российский источник ISW утверждает, что ВСУ пытаются контратаковать к северо-западу от Ивановки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 8 и 9 февраля продолжали наступательные действия северо-восточнее Северска в районе Белогоровки, но не продвинулись.

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" заявили, что российские захватчики безуспешно пытались обойти украинские позиции возле Белогоровки на мотоциклах.

9 февраля войска РФ продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись. 8 и 9 февраля российские оккупанты наступали возле самого Часового Яра и возле Белой Горы.

9 февраля украинские военные сообщили, что на Краматорском направлении (направление Часового Яра) ВСУ уничтожили и повредили 2 танка, 2 БТРа, 2 БМП и 1 бронированный тягач противника.

РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 8 февраля, показывают, что оккупанты продвигались вдоль улицы Клименко в северной Леонидовке (к западу от Торецка).

8 и 9 февраля российские захватчики вели наступательные действия возле самого Торецка, в районе Крымского и Щербиновки.

В ОСУВ "Хортица" рассказали, что российские оккупанты во время штурма на Торецком направлении используют гражданские легковые автомобили из-за нехватки бронетехники.

Российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении.

Российские оккупанты вели наступательные действия у самого Покровска, возле Елизаветовки, Луча, Новоторецка, около н.р. Водяное Второе, Новоалександровка, Калиновое, Зеленое Поле, Лисовка, Шевченко, а также возле Котлино, Преображенки, Песчаного, Надеевки, Новосергиевки, Серебряного, Успеновки, села Запорожье, Новоандреевки и Удачного 8 и 9 февраля.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что россияне предприняли попытку механизированного штурма к югу от Ясеново (к юго-западу от Покровска), три этом украинские мины повредили 2 танка и 2 БМП врага.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Котлино и Зверево (к югу от Покровска), а также в направлении Надеевки, Серебряного и Песчаного.

Другой российский блогер утверждал, что первые российские диверсионно-разведывательные группы зашли на окраины Покровска.

Опубликованные 9 февраля геолокационные кадры свидетельствуют о том, что Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи шахты №3 в юго-восточной части Песчаного.

Геолокационные кадры от 9 февраля показывают, что российские оккупанты продвинулись на запад от Зверево.

9 февраля в Генштабе ВСУ показали карту, на которой указано, что российские захватчики недавно продвинулись на север от Новоелизаветовки (на юго-запад от Покровска) и в пределах юго-восточной части Малиновки (на восток от Покровска).

9 февраля спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают обход Покровска с запада и постоянно стягивают в этот район подкрепления. Трегубов отметил, что враг продолжает наступление небольшими ударными группами.

Российский "военкор" заявил, что украинские мины мешают путинским войскам продвинуться возле Котлино.

9 февраля войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты наступали в районе Шевченко и Андреевки, возле Константинополя, Дачного и Разлива 8 и 9 февраля.

Российский "военкор" утверждал, что ни украинские, ни российские войска не контролируют Зеленовку (к юго-западу от Курахово).

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что россияне продвинулись на северо-восток от Нового Комара (к северу от Большой Новоселки).

Российские оккупанты проводили наступательные действия к юго-западу от Великой Новоселки вблизи Новополя и к северу от Великой Новоселки вблизи Новых Комаров 8 и 9 февраля.

"Южная ось"

9 февраля продолжались позиционные бои в западной части Запорожской области, вместе с тем российские оккупанты не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ якобы провели несколько неудачных контратак с привлечением 2 танков и 3 БМП на Ореховском направлении (к северу от Работино).

Спикер украинской бригады, действующей на Запорожском направлении, 9 февраля сообщил, что российские атаки в этом районе уменьшились, и что враг пытается создать новые штурмовые группы для дальнейших атак, но скопление сил РФ недостаточно значительное для ведения штурмовых операций в течение длительного периода.

Спикер также отметил, что россияне используют беспилотники FPV с оптоволоконными кабелями.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали об активности на Херсонском направлении 9 февраля.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе в вечерней сводке 9 февраля сообщали, что с начала суток на фронте уже произошло 92 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.