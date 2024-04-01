Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 1 апреля, составляют 710 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 442 8800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 автомобилей и 32 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 442 880 (+710) человек ликвидировано;
- танков - 6986 (+20) ед.;
- боевых бронированных машин - 13 321 (+17) ед.;
- артиллерийских систем - 11 082 (+32) ед.;
- РСЗО - 1023 ед.;
- средства ПВО - 744 (+1) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8757 (+26) ед.;
- крылатые ракеты - 2057 (+9) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 752 (+35) ед.;
- специальная техника - 1826 (+3) ед.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись к востоку от Тернов (Донецкой области), российские войска концентрируют свои атаки в направлении Часового Яра.
В Украине на фронте в течение суток произошло 53 боевых столкновения. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления беспилотниками
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