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Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Понедельник 01 апреля 2024 08:03
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Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 1 апреля, составляют 710 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 442 8800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 автомобилей и 32 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 442 880 (+710) человек ликвидировано;
  • танков - 6986 (+20) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13 321 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 11 082 (+32) ед.;
  • РСЗО - 1023 ед.;
  • средства ПВО - 744 (+1) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8757 (+26) ед.;
  • крылатые ракеты - 2057 (+9) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 752 (+35) ед.;
  • специальная техника - 1826 (+3) ед.

Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись к востоку от Тернов (Донецкой области), российские войска концентрируют свои атаки в направлении Часового Яра.

В Украине на фронте в течение суток произошло 53 боевых столкновения. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления беспилотниками

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Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
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