Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 1 апреля, составляют 710 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 442 8800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 автомобилей и 32 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись к востоку от Тернов (Донецкой области), российские войска концентрируют свои атаки в направлении Часового Яра.

В Украине на фронте в течение суток произошло 53 боевых столкновения. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления беспилотниками

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