Украинские воины сбили разведывательный дрон россиян в Запорожской области

Украинские военные сегодня, 5 декабря, уничтожили российский дрон в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
"По состоянию на 12:00 в Запорожской области уничтожен вражеский БпЛА-разведчик", - говорится в сообщении.
Военные не уточнили тип вражеского беспилотника, а также не сообщили о районе, в котором был уничтожен вражеский объект.
Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские захватчики при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских военных на Авдеевском направлении, однако безрезультатно.
Также российские войска в ночь на вторник, 5 декабря, снова атаковали Украину, использовав как дроны, так и ракеты. В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины.
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.
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