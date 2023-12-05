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Украинские воины сбили разведывательный дрон россиян в Запорожской области

Архивное фото: Украинские воины сбили разведывательный дрон россиян в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сегодня, 5 декабря, уничтожили российский дрон в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

"По состоянию на 12:00 в Запорожской области уничтожен вражеский БпЛА-разведчик", - говорится в сообщении.

Военные не уточнили тип вражеского беспилотника, а также не сообщили о районе, в котором был уничтожен вражеский объект.

Ситуация на фронте

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские захватчики при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских военных на Авдеевском направлении, однако безрезультатно.

Также российские войска в ночь на вторник, 5 декабря, снова атаковали Украину, использовав как дроны, так и ракеты. В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.

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