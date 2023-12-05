Ситуация на фронте сегодня 5 декабря

Российские захватчики при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских военных на Авдеевском направлении, однако безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Всего враг нанес 8 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 вражеских дронов и 1 управляемая ракета Х-59 уничтожена.

Также с началом текущих суток российские оккупанты снова нанесли авиационный удар по Украине, применив БпЛА типа "Shahed-136/131". Последствия атаки уточняются.

Авиационным ударам подверглись: Петропавловка, Ивановка, Песчаное Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Выемка, Клещиевка, Андреевка, Авдеевка, Часов Яр, Александрополь, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка и Каменское Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак врага в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 18 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Наступление ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 7 по артиллерийским средствам противника.