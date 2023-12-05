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Українські воїни збили розвідувальний дрон росіян у Запорізькій області

Архівне фото: Українські воїни збили розвідувальний дрон росіян у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові сьогодні, 5 грудня, знищили російський дрон у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"Станом на 12:00 в Запорізькій області знищено ворожий БпЛА-розвідник", - йдеться у повідомленні.

Військові не уточнили тип ворожого безпілотника, а також не повідомили про район, у якому було знищено ворожий об'єкт. 

Ситуація на фронті

Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські загарбники за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військових на Авдіївському напрямку, проте безрезультатно.

Також російські війська в ніч на вівторок, 5 грудня, знову атакували Україну, використавши як дрони, так і ракети. У результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, становили 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 333 840 військових.

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