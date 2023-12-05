Українські воїни збили розвідувальний дрон росіян у Запорізькій області

Українські військові сьогодні, 5 грудня, знищили російський дрон у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
"Станом на 12:00 в Запорізькій області знищено ворожий БпЛА-розвідник", - йдеться у повідомленні.
Військові не уточнили тип ворожого безпілотника, а також не повідомили про район, у якому було знищено ворожий об'єкт.
Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські загарбники за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військових на Авдіївському напрямку, проте безрезультатно.
Також російські війська в ніч на вівторок, 5 грудня, знову атакували Україну, використавши як дрони, так і ракети. У результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, становили 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 333 840 військових.
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