Украинские воины все еще в Курской области: разведка Эстонии раскрыла детали

Украинские защитники удерживают контроль над территорией в Курской области. Речь идет об около 50 квадратных километрах.

Об этом заявил заместитель командующего Центром разведки Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Ситуация в Курской области

"Что касается Курской области, то, по нашей оценке, там все еще присутствуют украинские Вооруженные силы. Это очень небольшая территория. По оценкам, 50 квадратных километров находятся под контролем украинских вооруженных сил", - рассказал Кессельманн.

Он уточнил, что Украина также оказывает давление и на других участках фронта на севере. В частности, речь о Белгородском направлении.

"Тем самым Украина также "связывает" ресурсы российских вооруженных сил, что не позволяет России усилить основное направление удара и открыть новое направление", - рассказал подполковник.

Бои в Донецкой области

Кессельманн рассказал, что за последнюю неделю среднесуточное количество атак российских оккупантов составило 140 в день. Подавляющее большинство таких атак произошло в Донецкой области.

"Российская Федерация по-прежнему нацеливается на Донецкую область, 69 процентов которой по-прежнему находятся под контролем Российской Федерации", - добавил он.

Также представитель эстонской разведки обратил внимание, что 31% территории Донецкой области, который остается под контролем Украины, включает крупные города как Славянск и Краматорск.