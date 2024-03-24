Украинские воины могут обратиться за помощью через "Единую ветеранскую линию"

"Внедрение телефонной "Единой ветеранской линии" является важным шагом и составляющей новой ветеранской политики в поддержку украинских защитников и защитниц и их родных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по телефону 0 800 505 217 квалифицированные специалисты предоставят консультацию по насущным вопросам ветеранам и ветеранкам, членам их семей, а также семьям павших воинов.

Работает "Единая ветеранская линия" ежедневно с 08:00 до 20:00 в тестовом режиме.

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