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Украинские воины могут обратиться за помощью через "Единую ветеранскую линию"

Архивное фото: Украинские воины могут обратиться за помощью через "Единую ветеранскую линию" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины смогут получить консультации по волнующим их вопросам с помощью "Единой ветеранской линии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

"Внедрение телефонной "Единой ветеранской линии" является важным шагом и составляющей новой ветеранской политики в поддержку украинских защитников и защитниц и их родных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по телефону 0 800 505 217 квалифицированные специалисты предоставят консультацию по насущным вопросам ветеранам и ветеранкам, членам их семей, а также семьям павших воинов.

Работает "Единая ветеранская линия" ежедневно с 08:00 до 20:00 в тестовом режиме.

Помощь ветеранам в Украине

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн. ветеранов. В Верховную Раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее в Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.

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