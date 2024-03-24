Українські воїни можуть звернутися по допомогу через "Єдину ветеранську лінію"

"Впровадження телефонної "Єдиної ветеранської лінії" є важливим кроком і складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць та їхніх рідних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх родин, а також сім'ям полеглих воїнів.

Працює "Єдина ветеранська лінія" щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

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