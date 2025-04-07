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Украинские воины в марте уничтожили дронами более 77 тысяч целей (видео)

Иллюстративное фото: украинские воины уничтожают вражеские цели дронами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные в марте уничтожили более 77 тысяч вражеских целей с помощью дронов. Это на 10% больше, чем в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Генерал отметил, что одним из ключевых приоритетов Украины остается наращивание боевых возможностей беспилотных систем на поле боя. Поскольку увеличение роли дронов позволяет сохранить жизни украинских воинов.
 

"Только за март, с помощью беспилотников разных типов, было поражено и уничтожено более 77 тысяч вражеских целей - это на 10% больше, чем в феврале", - добавил Сырский.

Он поблагодарил воинов за профессиональное и результативное выполнение боевых задач. 

Использование дронов

Напомним, украинские воины практически ежедневно публикуют видео уничтожения вражеской техники при помощи дронов. ВСУ используют как дроны-камикадзе, так и сбрасывают снаряды с обычных беспилотников.

В частности, вчера, 6 апреля, оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" показала видео уничтожения российского танка при помощи дрона.

Также недавно украинские воины беспилотниками уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С", боевую бронированную машину "Тигр" и не только.

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