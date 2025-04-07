Українські воїни в березні знищили дронами понад 77 тисяч цілей (відео)

Генерал зазначив, що одним із ключових пріоритетів України залишається нарощування бойових можливостей безпілотних систем на полі бою. Оскільки збільшення ролі дронів дає змогу зберегти життя українських воїнів.

"Лише за березень, за допомогою безпілотників різних типів, було уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей - це на 10% більше, ніж у лютому", - додав Сирський.

Він подякував воїнам за професійне та результативне виконання бойових завдань.