Украинские дроны уничтожили российский танк на фронте одним точным ударом
Украинские операторы дронов показали мастерскую работу Восточном направлении фронта. Лишь одним ударом бойцы "поймали" вражеский танк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
По информации ОСУВ, украинские операторы беспилотных систем уничтожили российский танк с помощью всего одного точного сброса на одном из ключевых направлений фронта.
Пилоты ударных БПЛА отдельного отряда Нацгвардии Украины "Крылья Омеги" сначала попытались атаковать замаскированную среди деревьев бронетехнику россиян с помощью FPV-дрона. Однако от поражения ее спасла сетка, которая была натянута вокруг позиции.
Впрочем украинских бойцов это не остановило. Точный сброс взрывчатки превратил российский танк в кучу горящего лома.
"От мощной атаки ударных БПЛА спастись не было шансов", - отметили в группировке войск.
Видеомастерскую работу пилотов ударных дронов продемонстрировала Национальная гвардия Украины.
Успехи украинских дронов
Украинские дроны также поймали пушку и транспорт россиян на Худом направлении фронта. Операторы дронов РУБпАК "Феникс" уничтожили пушку МТ-12, вражеский автотранспорт, позиции и укрытия противника, пункт управления БпЛА, а также склад ГСМ.
Дроны ВСУ также успешно поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С", боевую бронированную машину "Тигр", несколько грузовиков, позиции и укрытия противника, а также склад горюче-смазочных материалов.
Украинские операторы дронов к тому же "поймали" редкую военную технику россиян - бронетранспортер РХМ-4. Бронемашину уничтожили вместе со штурмовиками.
Всего за последние сутки армия России потеряла на фронте 1330 солдат, 4 реактивные системы залпового огня и 56 артсистем.
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