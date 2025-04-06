Украинские дроны уничтожили российский танк на фронте одним точным ударом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

По информации ОСУВ, украинские операторы беспилотных систем уничтожили российский танк с помощью всего одного точного сброса на одном из ключевых направлений фронта.

Пилоты ударных БПЛА отдельного отряда Нацгвардии Украины "Крылья Омеги" сначала попытались атаковать замаскированную среди деревьев бронетехнику россиян с помощью FPV-дрона. Однако от поражения ее спасла сетка, которая была натянута вокруг позиции.

Впрочем украинских бойцов это не остановило. Точный сброс взрывчатки превратил российский танк в кучу горящего лома.

"От мощной атаки ударных БПЛА спастись не было шансов", - отметили в группировке войск.

Видеомастерскую работу пилотов ударных дронов продемонстрировала Национальная гвардия Украины.

Успехи украинских дронов

Украинские дроны также поймали пушку и транспорт россиян на Худом направлении фронта. Операторы дронов РУБпАК "Феникс" уничтожили пушку МТ-12, вражеский автотранспорт, позиции и укрытия противника, пункт управления БпЛА, а также склад ГСМ.

Дроны ВСУ также успешно поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С", боевую бронированную машину "Тигр", несколько грузовиков, позиции и укрытия противника, а также склад горюче-смазочных материалов.

Украинские операторы дронов к тому же "поймали" редкую военную технику россиян - бронетранспортер РХМ-4. Бронемашину уничтожили вместе со штурмовиками.