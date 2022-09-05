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У ЗСУ показали роботу українського "БУК М-1" (відео)

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Київ, Понеділок 05 вересня 2022 13:17
У ЗСУ показали роботу українського "БУК М-1" (відео) Фото: український "БУК М-1" виявив і знищив чергову ціль (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

У Збройних силах України показали роботу ракетної батареї "БУК М-1". Український ЗРК знищив чергову ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"Український" БУК М - 1" виявив і знищив чергову ціль", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про"БУК М-1"?

Багатофункціональний високомобільний зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середньої дальності Бук (остання модернізація ЗРК Бук-М1-2) призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об'єктів (залежить від модернізації).

Зенітний ракетний комплекс може застосовуватися для протиповітряної оборони військ, військових об'єктів, важливих адміністративно-промислових та інших територій (центрів) при масованому застосуванні засобів повітряного нападу, а також може бути модулем тактичної ПРО.

Раніше ми публікували відео, як українські артилеристи "відпрацьовують" по позиціях російських окупантів.

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