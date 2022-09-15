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Нацгвардійці у ближньому бою знищують окупантів на Донецькому напрямку (відео)

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 20:56
Нацгвардійці у ближньому бою знищують окупантів на Донецькому напрямку (відео) Фото: Нацгвардійці у ближньому бою знищують окупантів на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на близькій дистанції знищують російських окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Спецпризначенці Національної гвардії України Південного регіону звільняють наші землі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, цей бій відбувся на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що бійці підрозділу Kraken показали, як звільняли Балаклію від окупантів.

Також, розвідка показала знищення ворожої системи радіоелектронної боротьби на відео.

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