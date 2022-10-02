ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 60 тысяч солдат (Getty Images)
Украинские защитники ликвидировали уже более 60 тысяч российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и шесть беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 60110 (+500) человек ликвидировано,
- танков - 2377 (+23) ед,
- боевых бронированных машин - 4975 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 1405 (+8) ед,
- РСЗО - 337 (+1) ед,
- средства ПВО - 176 (+0) ед,
- самолетов - 264 (+0) ед,
- вертолетов - 227 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1015 (+6),
- крылатые ракеты - 246 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед,
- специальная техника - 131 (+0).
Напомним, ВСУ ночью уничтожили пять из семи иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми россияне пытались атаковать Николаевскую область.
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