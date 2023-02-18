Украинские военные уничтожили штурмовую группу врага вблизи Бахмута (видео)

Украинские бойцы обнаружили штурмовую группу российских оккупантов возле Бахмута в Донецкой области и нанесли по ней удар. Часть захватчиков удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Военные уничтожают оккупантов возле Бахмута", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть российских оккупантов, которые среди деревьев двигаются в сторону позиций ВСУ. Украинские защитники нанесли удары по захватчикам и часть из них была ликвидирована.

Отмечается, что это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.