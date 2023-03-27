В разведке показали, как снайперы уничтожают россиян под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов под Бахмутом. Снайперы ждут, выявляют и устраняют врагов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

На видео видно, как снайперы ГУР выявляют россиян, наводят прицел и искусно уничтожают врагов один за другим.

Напомним, что ранее Силы спецопераций показывали ночную работу снайперов под Бахмутом.

Кроме того, спецназовцы СБУ показали, как уничтожили экипаж БТР и пехоту с помощью FPV-дрона.

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