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Украинские бойцы подбили дроном-камикадзе российский танк под Бахмутом (видео)

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Бахмут, Суббота 19 августа 2023 15:34
Украинские бойцы подбили дроном-камикадзе российский танк под Бахмутом (видео) Фото: бойцы подбили дроном-камикадзе российский танк под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины-штурмовики подбили вражеский танк дроном-камикадзе. Это произошло под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

На опубликованном видео зафиксирована боевая работа воинов 225 отдельного штурмового батальона на Бахмутском направлении.

"Воины 225-го ОШБт подбили вражеский танк с помощью FPV-камикадзе недалеко от Бахмута", - отметил Сырский.

Бои под Бахмутом

Следует отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий. Сейчас активные бои идут на флангах Бахмутского направления. Сам город находится под контролем оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, наши воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

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