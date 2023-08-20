Пограничники на Сватовском направлении уничтожили российскую РЭБ (видео)

На Сватовском направлении пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"Пограничная аэроразведка обнаружила станцию РЭБ, после чего за дело взялись операторы FPV. Дрон попал прямо в металлическую конструкцию с важными элементами системы", - говорится в сообщении.

Производство дронов в Украине.

Во время полномасштабного вторжения вопрос дронов стал одним из важнейших на фронте. Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ сейчас распоряжаются более 20 новыми наименованиями дронов украинского производства.

Кроме того, из-за упрощения процедур для разработчиков и производителей вооружения и военной техники, в Украине произошел настоящий бум производства дронов.

Недавно сообщалось, что Министерство цифровой трансформации хочет масштабировать успехи от использования БПЛА на фронте и создать "Армию радиоэлектронной борьбы" и "Армию роботов".

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