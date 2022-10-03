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ВСУ установили украинский флаг в Миролюбовке: как это было (видео)

Новина українською →
Херсон, Понедельник 03 октября 2022 15:45
ВСУ установили украинский флаг в Миролюбовке: как это было (видео) Фото: ВСУ установили украинский флаг в Миролюбовке (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады установили украинский флаг в Миролюбовке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу бригады.

Населенный пункт с боями освободили бойцы "Закарпатского легиона". Освобождение населенного пункта еще вчера подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ установили украинский флаг в Миролюбовке: как это было (видео)

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные операции на южном направлении и на Донбассе. Успехи ВСУ заметны в Харьковской и Херсонской областях. В частности, наши бойцы освободили еще несколько населенных пунктов.

Ранее украинские военные показали, как изменилась ситуация на фронте в Украине за месяц.

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