ВСУ установили украинский флаг в Миролюбовке: как это было (видео)
Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады установили украинский флаг в Миролюбовке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу бригады.
Населенный пункт с боями освободили бойцы "Закарпатского легиона". Освобождение населенного пункта еще вчера подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные операции на южном направлении и на Донбассе. Успехи ВСУ заметны в Харьковской и Херсонской областях. В частности, наши бойцы освободили еще несколько населенных пунктов.
Ранее украинские военные показали, как изменилась ситуация на фронте в Украине за месяц.
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