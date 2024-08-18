NYT: российские срочники рассказали, как массово сдавались в плен в Курской области

Российские военнопленные рассказали журналистам, как покидали свои позиции или массово сдавались во время наступления украинской армии в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В публикации американского издания отмечается, что представители СМИ в прошлую пятницу брали интервью у пленных в тюрьме в Сумской области, в которой находились 320 осужденных.

Как рассказал журналистам NYT начальник тюрьмы на условиях анонимности, 80% из них являются российскими срочниками.

Также указывается, что через некоторое время пленных отправляют в другие места, подальше от боевых действий. У некоторых пленных были осколочные или огнестрельные ранения.

В материале говорится, что в камерах тюрьмы десятки пленных российских срочников лежали на кроватях или сидели на деревянных скамьях в шлепанцах и смотрели мультфильмы по телевизору.

Один из военнопленных Василий, несший службу на пограничные и чье укрепление было захвачено 6 августа, рассказал, как с другими военнослужащими "забежали в березовую рощу и скрылись".

Вспоминая атаку ВСУ в Курской области, он сказал, что "никогда не думал, что это произойдет".

"Оказалось, что российскую границу защищали слабо, преимущественно молодыми солдатами срочной службы, которые в интервью рассказывали, что сдаются или оставляют свои позиции. Рядовой Василий рассказал, что выжил, пролежав в березовом лесу у российской границы три дня, покрытый ветвями и листьями, прежде чем решил сдаться", - пишет NYT.

Пленные рассказывали, что их расположили в составе взводов, около 30 человек, в бетонных или земляных укреплениях, расположенных на расстоянии около 1,5 км друг от друга вдоль границы.

"Там они столкнулись с внезапным, яростным нападением и быстро прекратили бой", - говорится в публикации американского издания.

Как рассказал журналистам 21-летний пленный Игорь, призванный в декабре, украинская артиллерия усилила удары за несколько дней до вторжения. При этом российские командиры не реагировали на соответствующие доклады.

В день атаки под артиллерийским обстрелом срочник ВС РФ попытался прижаться к укреплению, но оно загорелось. Он рассказал, как с другими побежал в ближайший лес. Из его группы из 12 человек, пытавшихся скрыться в безопасном месте, выжили 5, говорит Игорь.

Также военнопленный рассказал, что россияне не могли противостоять украинским БМП "Брэдли" во время атаки.

20-летний Сергей из Татарстанского региона сказал, что его командир вывел 28 солдат из своего укрепления для хаотического отступления. Они скрылись в сельском доме, но их обнаружили военные ВСУ. Все российские солдаты сдались.

Как добавил Сергей, командир взвода тогда крикнул в окно: "Здесь солдаты срочной службы. Мы хотим сдаться".

Взятие военнопленных РФ в Курской области

Напомним, украинские воины с начала операции в Курской области 6 августа уже смогли добиться значительных успехов. В частности, это касается пополнения обменного фонда.

Недавно издание The Washington Post писало, что бойцам ВСУ во время операции в Курской области удалось взять в плен по меньшей мере 250 российских срочников.

На днях стало известно, что во время спецоперации бойцам СБУ удалось пленить более 100 российских солдат, среди которых были и "кадыровцы". Более подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.