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Украинские военные сбили еще один Су-34 РФ

Фото: украинские военные сбили еще один Су-34 РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-34. Борт "приземлили" в понедельник, 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Минус еще один Су-34 на восточном направлении! Вчера российским пилотам удалось увернуться от наших ракет, но так будет не всегда!" - написал он.

Олещук посоветовал оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными.

"Ибо кто его знает, повезет или нет в этот раз", - добавил он.

Сбитие самолетов РФ

За последние дни ВСУ уничтожили уже 9 самолетов россиян, включая этот. Так, 23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

21 февраля был сбит Су-34. Кроме того, 19 февраля ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил. 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.

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