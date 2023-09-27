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Украинские военные сбили над Николаевом российский дрон

Иллюстративное фото: украинские военные сбили над Николаевом российский дрон (facebook.com/mvs gov ua)
Автор: Иван Носальский

В Николаеве сегодня, 27 сентября, вечером прозвучал взрыв. Он связан с тем, что украинские военные сбили российский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"Кто слышал взрыв - наши над городом сбили беспилотник", - написал городской глава. 

При этом он не уточнил, какой именно беспилотник был сбит над Николаевом. 

Стоит заметить, что воздушную тревогу в Николаевской области не объявляли. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" для ударов по Украине. 

Последняя такая атака произошла вчера, 26 сентября, ночью. Тогда силам противовоздушной обороны удалось сбить 26 из 38 российских беспилотников

Оккупанты, в частности, били по портовой инфраструктуре Украины на реке Дунай в Одесской области. Беспилотники взрывались возле границы с Румынией. 

 

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