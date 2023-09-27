UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові збили над Миколаєвом російський дрон

Ілюстративне фото: українські військові збили над Миколаєвом російський дрон (facebook.com/mvs gov ua)
Автор: Іван Носальський

У Миколаєві сьогодні, 27 вересня, увечері пролунав вибух. Він пов'язаний з тим, що українські військові збили російський дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Хто чув вибух - наші над містом збили безпілотник", - написав міський голова.

При цьому він не уточнив, який саме безпілотник був збитий над Миколаєвом.

Варто зауважити, що повітряну тривогу в Миколаївській області не оголошували.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні.

Остання така атака сталася вчора, 26 вересня, уночі. Тоді силам протиповітряної оборони вдалося збити 26 з 38 російських безпілотників.

Окупанти, зокрема, били по портовій інфраструктурі України на річці Дунай в Одеській області. Безпілотники вибухали біля кордону з Румунією.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївЗбройні сили Українидрониатака дронівВійна Росії проти України