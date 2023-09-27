Українські військові збили над Миколаєвом російський дрон

"Хто чув вибух - наші над містом збили безпілотник", - написав міський голова.

При цьому він не уточнив, який саме безпілотник був збитий над Миколаєвом.

Варто зауважити, що повітряну тривогу в Миколаївській області не оголошували.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні.

Остання така атака сталася вчора, 26 вересня, уночі. Тоді силам протиповітряної оборони вдалося збити 26 з 38 російських безпілотників.

Окупанти, зокрема, били по портовій інфраструктурі України на річці Дунай в Одеській області. Безпілотники вибухали біля кордону з Румунією.