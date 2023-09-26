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Россия ночью обстреляла Украину дронами-камикадзе. Сколько "шахедов" сбила ПВО

Украина, Вторник 26 сентября 2023 08:34
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Россия ночью обстреляла Украину дронами-камикадзе. Сколько "шахедов" сбила ПВО Фото: Россия 26 сентября обстреляла Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ночной атаки по Украине на вторник, 26 сентября, оккупанты запустили 38 дронов-камикадзе. 26 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Так, в ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым).

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы. За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более сорока вылетов самолетов, двадцать из них - на огневое поражение противника.

Обстрел Украины 26 сентября

Ночью в Украине звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось об угрозе атаки дронов-камикадзе. В части областей работала ПВО. Позже стало известно, что дроны-камикадзе, в частности, атаковали Одессу и Кривой Рог Днепропетровской области.

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Одесса Кривой Рог дрони
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