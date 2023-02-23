Партизаны помогли ВСУ уничтожить вражеский склад с БК под Запорожьем
Украинские войска по наводке партизанов нанесли точный удар по вражескому складу с боеприпасами в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.
"Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по составу боеприпасов россиян возле одного из временно оккупированных населенных пунктов в Запорожской области. Именно информация от местного подполья помогла узнать о развертывании склада и скорректировала удар по врагу", - говорится в сообщении.
О каком именно населенном пункте идет речь, не уточняется.
Напомним, в ночь на 22 февраля в Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.
Также мы писали, что на одном из направлений украинские бойцы обнаружили вражеский склад боеприпасов в лесу и точным выстрелом уничтожили его.
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