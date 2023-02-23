Фото: партизаны помогли ВСУ уничтожить вражеский склад с БК под Запорожьем (Getty Images)

Украинские войска по наводке партизанов нанесли точный удар по вражескому складу с боеприпасами в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

"Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по составу боеприпасов россиян возле одного из временно оккупированных населенных пунктов в Запорожской области. Именно информация от местного подполья помогла узнать о развертывании склада и скорректировала удар по врагу", - говорится в сообщении. О каком именно населенном пункте идет речь, не уточняется.