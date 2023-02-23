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Партизаны помогли ВСУ уничтожить вражеский склад с БК под Запорожьем

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Запорожская область, Четверг 23 февраля 2023 14:16
Партизаны помогли ВСУ уничтожить вражеский склад с БК под Запорожьем Фото: партизаны помогли ВСУ уничтожить вражеский склад с БК под Запорожьем (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска по наводке партизанов нанесли точный удар по вражескому складу с боеприпасами в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

"Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по составу боеприпасов россиян возле одного из временно оккупированных населенных пунктов в Запорожской области. Именно информация от местного подполья помогла узнать о развертывании склада и скорректировала удар по врагу", - говорится в сообщении.

О каком именно населенном пункте идет речь, не уточняется.

Напомним, в ночь на 22 февраля в Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Также мы писали, что на одном из направлений украинские бойцы обнаружили вражеский склад боеприпасов в лесу и точным выстрелом уничтожили его.

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