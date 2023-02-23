ВСУ нашли способ "бить" по тылам войск РФ, что подтверждает обстрел Мариуполя, - NYT

Украинские военные обрели эффективный метод наносить ракетные удары по тыловым базам снабжения и складам оккупационных войск, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе.

По мнению журналистов, командование российских войск всерьез обеспокоилось из-за ряда ударов по местам дислокации своего личного состава и техники в захваченном городе во 21 и 22 февраля. Многочисленные взрывы звучали также в ряде временно оккупированных городков Донбасса.

После того, как РФ оккупировала Мариуполь весной прошлого года, она превратила его в один из своих важнейших гарнизонов из-за того, что у украинцев не было средств для поражения враждебных целей на таком расстоянии.

"Однако сейчас ситуация меняется в пользу украинской армии, хотя и пока непонятно, каким именно вооружением атакуют ВСУ, в официальных сводках Генштаба и комментариях пресс-офицеров об этом не сообщается", -отмечают в NYT.