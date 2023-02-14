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Украинские военные сбили два самолета оккупантов: названы модели

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Вторник 14 февраля 2023 07:04
Украинские военные сбили два самолета оккупантов: названы модели Фото: украинские военные сбили два самолета оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные уничтожили два военных самолета российских войск – бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, две станции РЭС, а также склад боеприпасов российских войск.

Ранее мы писали, что ПВО Украины подбила Су-24, на котором основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы произвел боевой вылет в Бахмут 6 февраля.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1" в Донецкой области.

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