Украинские военные сбили два самолета оккупантов: названы модели

Украинские военные уничтожили два военных самолета российских войск – бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, две станции РЭС, а также склад боеприпасов российских войск.