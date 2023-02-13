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Пригожин рассказал о подбитом Су-24, на котором он якобы летал в Бахмут

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Москва, Понедельник 13 февраля 2023 23:54
Пригожин рассказал о подбитом Су-24, на котором он якобы летал в Бахмут Фото: основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ПВО Украины подбила Су-24, на котором основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы произвел боевой вылет в Бахмут 6 февраля. Он утверждает, что пилоту удалось приземлить горящую машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Информационные ресурсы основателя ЧВК "Вагнер" 6 февраля опубликовали видео, на котором Пригожин производит боевой вылет в качестве штурмана Су-24 для бомбардировки Бахмута.

"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета", - заявил Пригожин.

Напомним, недавно США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией.

Кроме того, по данным западных СМИ, Британия также планирует признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

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