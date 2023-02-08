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Нацгвардейцы из "Иглы" сбили российский вертолет Ми-24 под Бахмутом

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Среда 08 февраля 2023 11:14
Нацгвардейцы из "Иглы" сбили российский вертолет Ми-24 под Бахмутом Фото: нацгвардейцы из "Иглы" сбили российский вертолет Ми-24 под Бахмутом (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

Сообщается, что ударный вертолет россиян наносил огненное поражение по украинским подразделениям и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, которая наступала на нашу линию обороны. Гвардейцы отмечают, что вертолет начал терять высоту от попадания ракеты и снижаться, судьба пилота неизвестна.

"7 февраля в 14:12 часов в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК "Игла-1", - рассказал начальник службы ПВО 3 бригады оперативного назначения с псевдо Партизан.

Нацгвардия отмечает, что Ми-24 - это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире.

Напомним, что вчера пограничники сбили вражеский штурмовик Су-25 в небе над Бахмутом.

Сегодня защитники уничтожили российский разведывательный дрон на Запорожском направлении.

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Бахмут Донецкая область Война России против Украины Нацгвардия
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