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Не только из-за сложностей для ПВО. Гуменюк назвала цели российских обстрелов ночью

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Пятница 19 мая 2023 17:11
Не только из-за сложностей для ПВО. Гуменюк назвала цели российских обстрелов ночью Фото: Наталья Гуменюк, спикер Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты бьют по Украине ночью не только из-за сложностей в работе ПВО. Они также хотят истощить мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, определенные сложности для работы украинских систем ПВО в ночное время суток есть, даже несмотря на то, что наши военные уже пользуются сверхсовременными ЗРК.

"Кроме этого, напомню, что враг работает по схеме террориста, поэтому важно для него еще и истощение украинского населения такими ночными долгими атаками. Истощение, когда люди не спят, а на следующий день им нужно идти на работу", - добавила Гуменюк.

Она подчеркнула, что такие атаки - это испытание и для экономики украинских регионов, потому что враг бьет по тем областям, которые призваны обеспечивать возможность украинских защитников держать оборону и начинать наступление.

Стоит заметить, что россияне на этой неделе усилили ракетные удары по территории Украины. Они пытаются атаковать нашу страну в ночное время суток. Также враг стал чаще пользоваться гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и баллистическими ракетами.

В частности, сегодня, 19 мая, ночью оккупанты пытались атаковать нашу страну при помощи 22 дронов-камикадзе "Шахед" и шести крылатых ракет "Калибр". Большинство из них сбили.

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