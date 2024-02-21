Украинские военные уже испытывают дроны с искусственным интеллектом: подробности

"Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и внедрения в жизнь – применение этих дронов именно на фронте, в боевом применении", - заявил Сухаревский.

По его словам, при использовании дронов с искусственным интеллектом не обходится и без сложностей. Так, важно научиться отличать реальное изображение от того, что создал искусственный интеллект.

"Например, как мы отличаем картинку искусственного интеллекта от реальной? По количеству "пальцев". Вот как раз это количество "пальцев" на картинке – это и есть тот момент, который нам нужно будет претворять в жизнь именно на поле боя", - отметил заместитель главнокомандующего ВСУ.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи. Как заявил Умеров, 17 февраля, коалиция дронов официально стартовала.

Кроме того, 17 февраля стало известно, что Британия работает над тем, чтобы вооружить Украину тысячами новых беспилотников с искусственным интеллектом.