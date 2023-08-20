Украинские военные уже прибыли в Данию для обучения на F-16, - Зеленский

По словам президента, у украинских военных в Дании уже начинаются тренировки.

"Мы вместе общались сегодня с нашими ребятами и девушками, которые учатся и будут здесь работать с F-16, а потом будут работать в нашем небе. Я был рад услышать добрые слова от наших воинов. Они мотивированы, как и мы все в Украине. Мотивированы побеждать", - рассказал президент.

Украинский президент сообщил, что переговоры с датским премьер-министром получились "очень конкретные, содержательные и сильные".

"Наши пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании. 19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией. Работаем над скоростью подготовки. Отдельно обсудили сегодня и возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм понятен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня премьер-министр Дании сообщила, что правительство Дании передаст Украине 19 американских истребителей F-16.

F-16

Истребители F-16 необходимы Украине не только для защиты от регулярных российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы наши воины смогли составить конкуренцию российской авиации.

Недавно Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украина получит самолеты послезавершения обучения пилотов.

Кроме того, Нидерланды объявили, что предоставят Украине 42 американских истребителя.

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